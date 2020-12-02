Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, erteleme maçında deplasmanda kazandı

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Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor’u 31 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubu’nda oynanan erteleme maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan, Turkuaz seramik OSB Teknik Koleji salondan 31 galip ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı. Antalya Spor Salonu’unda oynanan maçta setler 1325, 2518, 1525 ve 1225’lik sayılar ile tamamlandı.

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