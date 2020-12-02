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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışlık otomobil lastiği hırsızlığı kamerada

DHA

Kışlık otomobil lastiği hırsızlığı kamerada


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, 10 katlı apartmanın bodrumunda bulunan 8 kışlık otomobil lastiğini alırken, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler mahallesinde meydana gelen olayda yüzünde maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz şüpheli, 10 katlı binanın bodrumunda bulunan 8 kışlık lastiği alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin lastikleri alması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-12-02 15:37:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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