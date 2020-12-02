Jandarma Kasım ayında kahvehane, pazar yeri ve halı sahalarda Covid-19 denetimi yaptı

Jandarma ekipleri Covid19 salgınıyla mücadele çerçevesinde eş zamanlı operasyonda kahvehane, cami, spor merkezi, pazar, lokanta, cami ve halı sahalarda denetim yaptı.
Jandarma ekiplerinin Covid19 salgınıyla mücadele çerçevesinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 3 uygulamada 103 berber/kuaför/güzellik merkezi, 180 ticari taksi, 56 pazar yeri/sosyete pazarı, 314 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 302 kahvehane/kıraathane, 4 hamam/sauna, 220 lokanta/restoran/kafe vb. yerler, 10 spor merkezi, 63 park/piknik/mesire yerleri, 75 konaklama tesisi, 5 çay bahçesi, 10 nikâh/düğün yeri, 3 internet kafe/salon/elektronik oyun yeri, 782 camii ve 18 halı sahanın denetimini yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.