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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı” “Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamamalıyız”

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı” “Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamamalıyız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, “Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bağımsız bir muhtarlık kanunu olması gerektiğini belirterek, “Muhtarlık seçiminde oy kullanırız. Bakarız muhtarların fotoğrafı olan pusulalar var. Sizin niye birleşik oy pusulanız yok. Sandık aynı sandık, kabin aynı kabin, oy sayımı yapan aynı memurlar. Sizin birleşik oy pusulanızın olmaması size değer verildiği için mi? Hayır size değer verilmediği için.
Çoğu yerlerde muhtarlar kirada veya derme çatma yerlerde. Niye sizin güzel tek katlı, sekreterin, özel kaleminizin olduğu bir yer niye olmasın. 40 veya 50 metrekare, uzaktan bakıldığında bu muhtar evidir diyebileceğimiz bir yapı neden olmaz? Niye talepte bulunmazsınız?
Muhtarların kendi çıkarlarını koruma konusunda camia olarak ortak hareket etmeleri lazım. Muhtarın bir özel kalem müdürünün olması lazım. Gelen dosyalarını alacak, telefonlarına bakacak bir arkadaşın olması lazım. Neden bağımsız personel olması lazım. Belediye personel veriyorsa, belediye başkanının eksiğini söylediğiniz zaman personeli geri çeker. Bu sizin iradenizi sınırlar. Sizin iradenizin sınırlanmaması için 657’ye tabi olması lazım.
Köy tüzel kişiliklerinin yeniden açılması lazım, mallarının yeniden iade edilmesi lazım. Muhtarlık bütçesi olmalı. 27.5 yıl kamu görevi yaptım. Bu yılın çok az bir dönemi haricinde Maliye Bakanlığında görev aldım. Vergi nasıl alınır bütçe nasıl hazırlanır bunlarla uğraştım. Bütçeniz olmalı ama bütçe size sorumluluk getirir ama denetim de olmalı.
Sosyal yardımlar dağıtılacaksa en iyi mahallenin bakkalı ve mahallenin muhtarı ihtiyaç sahibi aileleri bilir. Sosyal yardımı muhtar aracılığı ile yaparsan yardım amacına ulaşır.
Halk sizi seçti ama muhtarlık kamu kurumu değil. Arkanızdaki güç halk, belediye başkanını da seçen aynı halk. Belediyeler muhtarlıkla proje yapamazlar kanun engel buna. Neden bunu istemiyorsunuz? Sizin de izin hakkınız olması lazım” dedi.
“Türkiye genelinde Türkiye Muhtarlar Birliği kurulması lazım” diyen Kılıçdaroğlu, “Çok parçalı bir yapı var. Merkezinin Ankara’da olması lazım. Böylece Türkiye Belediyeler Birliği varsa Türkiye Muhtarlar Birliği de olmalı” diyerek şu şekilde konuştu:
“Siyaset kurumu muhtarlığı gerçek anlamda muhtarlık kurumu olarak görmek istiyorsa, bu düzenlemeler yapılmalı. Ben sizden siyasi görüşleriniz farklı olabilir ama bir konuda ortak hareket etmek zorundasınız. Bu maddeleri hangi siyasi parti görüşürse ona destek veririm demeniz lazım. Bu söylediklerim devlet bütçesine hiç yük getirmiyor ama muhtarlıkların ciddi bir kurum olarak öne çıkmasını sağlıyor. Bu düzenlemeleri Türkiye’de demokrasi güçlensin, muhtarlık kurumu güçlensin diye söylüyoruz. Türkiye’nin 3. sınıf bir demokrasiye ihtiyacı yoktur. Birinci sınıf demokrasi olmalı. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü suçlamamalıyız. Farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Farklı düşüneni hemen alıyoruz hapse atıyoruz. Farklı düşündü diye hapse atamazsınız.
Yeni bir siyaset anlayışı getirmek zorundayız. Ön yargılarımızı yıkmak zorundayız. Vatandaşına hesap vermekten korkmayan siyaset.
Siyaset kurumunun demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu doğrudur. Vatandaş siyasi partileri yargılamak zorundadır yanlış mı doğru mu yapıyor diye.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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