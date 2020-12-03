Engelleri aşarak kendi işini kurdu

Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolu amputasyon olan Hasan Erol karşısına çıkan engelleri aşarak kendi işyerini kurdu.
Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonrasında sağ kolu kesilen ve engelli bir girişimci olan Hasan Erol, İşKur'un kendisine hibe olarak verdiği destek sayesinde hayalini kurduğu "oto lastik ve oto yıkama" projesini hayata geçirdi.
İşKurun desteği ile hayallerini gerçekleştiren Hasan Erol "Kendi işimi kurma projesinde engelli olarak İşKura başvuru yaptım. Yaptığımız başvuru sonucunda belli bir süre eğitim verdiler ve projeye katılımımız onaylandı" dedi.
Erol, "İşKur'un verdiği destek sayesinde işimizi kurduk dükkanımızı tuttuk. İşlerimizde çok şükür iyi. İşKurun bize makine tesisat desteği ve maddi destek verdi. Çıkan faturalarda destek oluyorlar ve kira desteği sağlıyorlar" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.