Aile Hekimlerinin Pandemi Çalışmaları Değerlendirildi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, aile hekimleri tarafından yürütülen pandemi çalışmalarını değerlendirmek üzere, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe müdürleri ve aile hekimleriyle online video konferans toplantısı yaptı.

Toplantıda, filyasyon çalışmaları ve Aile Hekimlerinin hasta / temaslı takip süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Benli; “Pandeminin yönetiminde beş husus önemli. Bunlar; erken sürüntü, erken tanı, erken filyasyon, erken tedavi ve evde tedavi. Laboratuvar süremiz ortalama 11 saat, filyason süremiz ise 6 saat. Filyasyon oranımız ise yüzde 99. Erken sürüntü almak için sizlerin desteği önemli. Covid19 uyumlu hastalarınızdan numune almak için raporunu verip ve kurduğumuz numune alma çadırlarına yönlendirebilirsiniz. Uzak ise evine gönderip bilgilerini ilçe sağlık müdürlüklerine gönderelim. Numune verildikten sonra sonuç çıkana kadar HES kodunda riskli göründükleri bilgisini paylaşalım. Onun için sonuçlanıncaya kadar evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Ayrıca kurulan birimler vasıtası ile de hastaları arayarak ek temaslı bilgilerini almaya çalışıyoruz. Hastane yükümüzün artmaması adına hastalığı yerinde baskılamak için her akşam vakaları tek tek değerlendirerek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hala en önemli eksiğimiz vakalardan temaslı alamamaktır. İnsanımız birlikte çalıştıkları veya en azından son 5 gün yakın ve maskesiz beraber oldukları kişileri filyasyon ekiplerimize bildirmemektedirler. Bu da salgının artışına neden olarak işimizi zorlaştırıyor. Bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan Aile Hekimlerimizin de bu konuda destekleri bizim için önemli. Salgını bastırmanın yolu sahadan aile hekimlerimizden geçiyor. Bu salgın toplum sağlığını ilgilendiren bir konu ve bu konuya mümkün olduğunca 1. basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik gözünden bakarak çözmeye çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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