KASKİ'den su sayacı uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan sayaç donmalarına karşı vatandaşları uyardı. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle abonelerin sayaçlarını ve su tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini söyledi.

Kışın kullanılmayan evlerdeki su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerektiğini ifade eden KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, şunları söyledi; “Havaların soğumaya başladığı bugünlerde; açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donuyor. Kışın kullanılmayan evlerdeki su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafının talaş veya benzeri maddelerle koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilebilecek.” Sayaç ve çeşmelerin iyi korunmaması durumunda abonelerin donma olayıyla karşı karşıya kalma ihtimalinin çok yüksek olacağını belirten Özdemir, konu hakkında şu uyarıları yaptı;

“Donma halinde sayaca, sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılmasının su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermekte. O yüzden konu hakkında dikkatli olunmalı.”

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