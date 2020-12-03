Hacılar’da 1970 yılına ait eski lojmanlar yıkıldı Başkan Özdoğan: “Alacağımız kararla birlikte yeni projelere imza atacağız”

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede bulunan 1970 yılına ait belediye lojmanlarının ekonomik ömrünün tamamlandığını belirterek yıkıldığını söyledi. Başkan Özdoğan, “Baharla birlikte alacağımız kararlar doğrultusunda yıkılan lojmanların yerine yeni projelerle, Yeni mahallemize güzel işler yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Özdoğan yıkımı gerçekleştirilecek olan eski lojmanlarda birim müdürlerinden bilgi alarak incelemede bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan eski yapıların ekonomik ömrünü tamamladığını ve tehlike arz ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yeni mahallemizin hemen girişinde yer alan ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan, 1970 yapımı toplam 8 daireden oluşan 2 blok, belediye lojmanlarının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burası hem vatandaşlarımızdan gelen talepler ve değerlendirmelerimiz üzerine binaların artık yıkılmaya yüz tuttuğu ve tehlike arz etmesi üzerine arkadaşlarımız gerekli incelemelerini tamamladı. Bizde yıkımına karar verdik. Baharla birlikte inşallah çalışacağımız projeler üzerinde alacağımız kararlar doğrultusunda Yeni mahallemize güzel bir proje kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim, yapacağımız çalışmalar inşallah kazasız belasız devam eder.”

Açıklamaların ardından 8 daireden oluşan 2 blok, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak yıkımı gerçekleştirildi.

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