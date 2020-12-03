Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı

Makine Mühendisler Odası (MMO) Kayseri Şubesi yeni Başkanı Süleyman Varol görevi teslim aldı.

Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi'nde düzenlenen törende Başkan Süleyman Varol, Akif Aksoy’dan görevi teslim aldı. Törende konuşan Başkan Süleyman Varol, önceki başkan Akif Aksoy ile uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, bu güne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti. Varol; “Göreve geliyoruz. İnşallah Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Akif başkanımıza da bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Uzun yıllar kendisi ile çalıştık. Kendisine bundan sonra ki çalışma hayatında başarılar diliyorum. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına kendisine teşekkür ediyorum. Zamanında yönetim kurulu üyeliğinde, şube sekreterliğinde, şube başkanlığında çok başarılı işlere imza attı. Allah bundan sonra ki hayatında Akif başkanımızın yardımcısı olsun, bizimde yardımcımız olsun. Memleketimize, meslektaşımıza, Kayserimize, temsilciliğimizin bulunduğu illere hayırlı işler yapmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Makine Mühendisler Odası önceki Başkanı Akif Aksoy ise, iş yoğunluğundan dolayı görevi bıraktığını söyledi. Aksoy, bu güne kadar güzel işler başardıklarını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Uzun zamandan beri mensubiyetini taşıdığımız Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi Yönetim kurulu üyeliğinden ve sonrasında sayın başkanımızın dediği gibi şube sekreterliği hemen arkasından şube başkanlığı görevini yürüttüm. Bu güne kadar güzel işler başardık. Odamızı, şubemizi, temsilciliklerimizi bir noktaya kadar getirdik. Kendi işlerimden dolayı, iş yoğunluğundan dolayı ve önümüzdeki 2021 yılında kısmet olur ise daha önce planlamış olduğumuz savunma sanayi sempozyumu ile alakalı olaraktan yoğun bir çalışma temposuna girecektik. Hem işler, hem de odanın sempozyum olayı hepsini düşünerekten, çok uzun yıllarda bu görevde olduğum için bundan sonraki süreci mevcut yönetim kurulu üyesi ve değerli başkanım Süleyman beyin yönetmesinin daha uygun olacağını düşündüm. Bundan dolayı şube başkanlığı görevini bıraktım. Süleyman başkanıma, yönetime bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Almış oldukları bayrağı daha ileriye götüreceklerinden eminim ne zaman olursa, biz her zaman buradayız. Oda bizim, üyelerimiz bizim Allah yardımcıları olsun.”

Basın açıklamalarının ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Makine Mühendisler Odası Başkanı Süleyman Varol, yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve bir önceki yönetimdeki kişilerle yola devam edeceklerini bildirdi.

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