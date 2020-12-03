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"Oksijen maskesini takmaktansa, maske takın" Kayseri'de korona virüs tedavisi gören Tevfik Kürtüncü: "Nefes almak en büyük nimetmiş"

İHA

"Oksijen maskesini takmaktansa, maske takın" Kayseri'de korona virüs tedavisi gören Tevfik Kürtüncü: "Nefes almak en büyük nimetmiş"

Kayseri'de yakınının cenazesinde korona virüse yakalanan 57 yaşındaki Tevfik Kürtüncü, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kürtüncü, "Oksijen maskesini takmaktansa, maske takın" dedi.
Kayseri'de yaşayan 57 yaşındaki Tevfik Kürtüncü, yakınının cenazesinin ardından semptom gösterince korona virüs testi yaptırdı. Testin pozitif çıkmasının ardından durumu ağırlaşan Kürtüncü, ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Kürtüncü, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve korona virüsü önemsemeyen vatandaşlara uyarılarda bulundı. "Bu işin hafife alınacak bir tarafı yokmuş" diyen Kürtüncü, "Ticaretle uğraşıyorum. Korona virüsten dolayı tedbirli olalım diye çok fazla toplumla iç içe girmedim. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımız, doktorlarımızın konuşmalarını dikkate alıp mümkün olduğu kadar toplumdan uzak kalmaya çalışıyordum ama maalesef cenazemiz vuku bulunca ister istemez kendimizi içinde bulmuş olduk. Dışardan taziye kabul etmememize rağmen gelenlerden gidenlerden bulaştı. Bu işin hafife alınacak bir yanı yokmuş. Ben bu hastalığa yakalanmadan önce maske takarken zorlanırdım. 'Maskesiz gezmek ne kadar da güzel' derdim ama şimdi gelmiş olduğum noktada diyorum ki oksijen maskesini takmaktansa, hastanede bulunmaktansa evde kalmak, maske takmak, mesafeli kalmak, temizliğe dikkat etmek hepsinden çok çok daha güzelmiş. Yaşanmayınca bilinmiyor. Doktorların sayesinde Allah şifa verdi yoğun bakıma geçmedim. Yoğun bakıma giden hastaları hissediyorum ve düşünmek bile istemiyorum. Hele hele entübe olmayı hiç düşünemiyorum. Allah’ım şifa versin" ifadelerini kullandı.
Kürtüncü, sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen karantinadan kaçan vatandaşlarla ilgili olarak, "Allah’ım izan ve irfan versin. Kendisinin pozitif olduğunu bile bile bazı semptomlar oluşmadan ama hasta olduğunu bile bile toplumun içerisinde bulunan insanları Allah’a havale ediyorum. Hastaya tedbirli oluyoruz, 'bu hasta' diyoruz ve tedbirimizi alıyoruz. Araya mesafe koyuyoruz. Maskemizi takıyoruz ama en yakınlarımız 'iyiyim ben' diyor, kendisini korumuyor. Herhangi bir semptomu yok ama geldiğimiz nokta bizim maalesef bu" dedi.
Nefes almanın en büyük nimet olduğunu anladığını kaydeden Kürtüncü, "Nefes almak en büyük nimetmiş. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi insan hastalanmayınca bilmiyor. Hastalanmayınca hiçbir şeyin değeri yok. Elden gittikten sonra değerini anlıyorsun ama inşallah elimizden gitmez. Eski sağlıklı, sıhhatli günlere döneriz. İnsanlara, topluma, kardeşlerime rica ediyorum lütfen maske, mesafe ve temizliğe dikkat etsinler. Toplumla olan ilişkilerini, görüşmelerini azaltsınlar. Evde kalmak hastaneden kalmaktan daha çok güzel. Hastanelerimiz çok güzel ama saray da olsa adı hastane. Bakım çok güzel, doktorlarımız çok güzel ilgileniyor, hemşirelerimiz çok güzel ilgileniyor. Sağlık çalışanları çok güler yüzlü ama ne olursa olsun adı hastane ev gibi değil, sağlıklı olmak gibi değil. Lütfen dikkat edin. Birbirimizi koruyalım, kollayalım. Birbirimize yardımcı olalım. Devletimize Allah zeval vermesin" diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne teşekkür
Kendisine gösterilen ilgiden dolayı Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Tevfik Kürtüncü, "Burada bu çalışma düzeninin kurulmasında emeği geçen, Hastanemizin Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik' teşekkür ediyorum. Çünkü yukarıda ki çalışma nasılsa aşağıya doğru öyle ilerliyor. Çok güzel yayılıyor. Pandemi servisinde bulunan doktorların, hemşire hanımların ilgili olmaları hep Prof. Dr. İlhami Çelik beyin ilgi ve alakalarından olduğuna inanıyorum. En büyüğünden en küçüğüne herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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