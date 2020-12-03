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Başkan Büyükkılıç 'Yılın büyükşehir belediye başkanı' seçildi

İHA

Türkiye genelinde kentlerin gelişimine, güzelleşmesine, marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi bulunan projelerin değerlendirildiği 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri' kategorisinde uluslararası projesiyle yılın en iyi büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Başkan Büyükkılıç 'Yılın büyükşehir belediye başkanı' seçildi

Türkiye genelinde kentlerin gelişimine, güzelleşmesine, marka değerinin yükselmesine doğrudan etkisi bulunan projelerin değerlendirildiği 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri’ kategorisinde uluslararası projesiyle yılın en iyi büyükşehir belediye başkanı seçildi.
11.Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödülleri 12 farklı dalda sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle dijital ortamda Türkiye ve dünyadan belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan ve YouTube kanalından canlı yayınlanan ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri' kategorisinde, gönül coğrafyası Bosna Hersek’te KAYMEK kursları uluslararası projesiyle Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Videokonferans yoluyla katıldığı ödül töreninde konuşan Başkan Dr. Büyükkılıç; “Ödül alan arkadaşlarımızı ve Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığındaki seçici kurulumuzu tebrik ve teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir çalışma ile motive ettiğiniz için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. İstikrarlı bir şekilde 11. Kez bu yarışmanın düzenlenmesi de önemlidir” dedi. Büyükkılıç, uluslararası proje olan KAYMEK Mostar ile ilgili bilgiler vererek, “Gönül köprüsü diye nitelendireceğimiz kardeş şehrimiz Mostar İle KAYMEK üzerinden çalışma yapıyoruz. Buradaki amacımız, orada bulunan Sırp, Boşnak ve Hırvat kardeşlerimizle işbirliği halinde çalışmak ve onları hem kurslarla donatmak, hem de Büyükşehir Belediyemiz, ülkemiz ve o ülke arasında Mostar şehrimiz üzerinden gönül köprüsü kurmaktır. Çok şükür bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bu çalışmamızda 12 branşta 3 bin öğrenciye kurs vermiş bulunuyoruz, 3 aylık periyotlarla sertifikalarını veriyoruz. KayseriMostar arasındaki bu gönül köprüsünde, sergi gibi, karşılıklı ziyaretler gibi kardeşlerimizi, dostlarımızı da teşvik ediyoruz” diye konuştu. Pandemi sürecinde de bu çalışmalarda kardeş şehir Mostar’da KAYMEK aracılığıyla maske ve hijyen malzemeleri de verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Büyükkılıç, “Onlara hem destek olduk, hem de bir açıdan ayrı bir gönül köprüsü daha oluşturduk. Hem gönül boyutunu, hem de kültür boyutunu hayata geçirdik. Ayrıca uluslararası boyutta dostlukları pekiştirmek adına bir çalışma yapmış olduk” ifadelerini kullandı. Bu ödüllerin kentine politikalar üstü değer katan belediye başkanlarına teşekkürün bir simgesi olduğunu söyleyen Ödüllerin Kurucusu ve EPR Yerel Yönetim Ajansı Başkanı Erengül Bilenser, bu uluslararası proje ile Başkan Dr. Büyükkılıç’ın şahsında tüm ekibini tebrik etti.
Seçici kurulun başkanlığını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Seçici kurul üyeliklerinde ise Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Erdoğan Bilenser, AB Katılımcı Stratejik Planlama Projesi Ekip Lideri Sadun Emrealp, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tapan, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ile BalıkesirSındırgı İlçe Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İstanbulSarıyer İlçe Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bursaİnegöl İlçe Belediye Başkanı Alper Tapan, BursaHarmancık ilçe Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da farklı dallarda ödül alan isimler oldu. Ayrıca Bulgaristan Bansko Belediye Başkanı Ivan Kadev de yılın yabancı il belediye başkanı seçildi.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu ödülle birlikte 11’incisi düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödüllerinde 9’uncu ödülünü almış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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