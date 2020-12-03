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Yatırım ve hizmet odaklı bütçe

İHA

Yatırım ve hizmet odaklı bütçe

Talas Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi yüzde 100 artarak 246 milyon lira olarak belirlendi.
Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Talas Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi de görüşüldü. Yapılan görüşmede 2020 yılında 133 milyon lira olarak gerçekleşen bütçenin önümüzdeki yıl 246 milyon lira olması karara bağlandı.
PANDEMİ DÖNEMİ ETKİN ÇALIŞMA
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın bütçenin, özellikle pandemi sürecinde sağlık ve temizlik gibi önemli hizmetlerin aksamamasının yanında yatırımlar ve diğer rutin belediye çalışmaları göz önünde bulundurularak planlandığını kaydetti.
“YENİ YATIRIM VE HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ”
Başkan Yalçın, 2021 yılının da Talas için hizmet ve yatırım dolu bir yıl olacağına dikkat çekerek, “2020 yılına 122 milyon liralık bütçe ile girmiştik. Sonra buna 10 milyon lira daha ekledik. 2021 yılı bütçemiz ise Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 246 milyon lira olarak geçti. Yüzde 100 artan bu bütçe ile Ali Dağı Füniküler Hattı, Millet Bahçesi, Zincidere Göleti gibi büyük projeler başta olmak üzere yeni hizmet ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Talasımıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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