Serebral Palsi hastası Sacit, azmiyle örnek oluyor



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, Serebral Palsi (beyin felci) hastası Sacit Polat (30), yaptığı yazılımlarla macera oyunları tasarlıyor. Polat, "Ben bir şeyleri başarsam da göstersem de insanların önyargıları bunu engelleyebiliyor. Buradan bütün engellilere sesleniyorum. Kendinize güvenin. Size muhakkak `yapamazsın´ diyenler çıkacaktır ama siz yaparsınız. Azmettiğiniz zaman her şeyi başarıyorsunuz" dedi.

Kentte yaşayan doğuştan beyin felci hastası Sacit Polat, 7 yıl önce girdiği KPSS sınavı sonrası Devlet Hastanesi´nde İzin İşleri Bölümü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Edebiyat bölümünü bitiren engelli Sacit Polat, hastane çalışanlarının izin raporlarını tutuyor. Polat ayrıca, kendisini geliştirerek yaptığı yazılımlarla çeşitli macera oyunları tasarlıyor.

Engelli olduğu için çeşitli sorunlarla karşılaştığını belirten Sacit Polat, "Bana 1 yaşında serebral palsi tanısı konuldu. Fizik tedavilerle gelişen bir süreç oldu. Ailemin desteğiyle bu duruma kadar geldim. Hastanede personel için oluşturduğum veri tabanı modelim var. Bu veri tabanı sayesinde insan kaynakları ve idari işler için veri akışı sağlıyorum. İşimle ilgili açıkçası bir zorluk yaşamıyorum ama asıl zorluğu engelli durumumla ilgili yaşıyorum. Engelli durumumla ilgi önyargılar var. Albert Einstein´ın söylediği gibi `İnsanlardaki önyargıyı parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur.´ Ben bir şeyleri başarsam da göstersem de insanların önyargıları bunu engelleyebiliyor. Buradan bütün engellilere sesleniyorum. Kendinize güvenin. Size muhakkak `yapamazsın´ diyenler çıkacaktır ama siz yaparsınız. Azmettiğiniz zaman her şeyi başarıyorsunuz" diye konuştu.

`ENGELLİ KELİMESİNİN SONUNDAKİ 'Lİ' EKİ BİR NOKSANLIK DEĞİL´

Yaptığı yazılımlara değinen Polat, "Çocukluktan beri bilgisayara merakım var. Oyunlar geliştirmek benim için büyük bir meraktı. 7-8 yıl önce 3 boyutlu modüllemeye başladım. Bunun dışında oyun programlamayla ilgili araştırmalar yaptım. Çalışmalarım sonucu oyun programlar geliştirdim. Hazırlamış olduğum bu oyunlar kullanılıyor. Bu çalışmalarıma devam ediyorum. Engelli kelimesinin sonunda bulunan li eki herhangi bir noksanlık değil. Aksine fazlanızın olduğunu ifade eder. Dolayısıyla engelinizin kıymetini bilin. Sahip olduğunuz potansiyeli keşfedin" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-12-03 15:13:45



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