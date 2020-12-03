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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç’tan özel günde özel ilgi

İHA

Başkan Büyükkılıç’tan özel günde özel ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel misafirleriyle yakından ilgilenerek, her şart ve koşulda yanlarında olmaya devam edecekleri mesajını verdi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sağduyunun sesi olmuş olan Ali Yavuz başkanımız ve şahsında yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Allah sizlerden razı olsun, hayat devam ediyor. Pandemi sürecinde almamız gereken tedbirler var, bu yönde hepimiz gayret ediyoruz. Derneğimizin yaptığı çalışmaları yakinen takip ediyor, dua ediyor ve takdir ediyoruz. Sizler şehrimizde her zaman sağduyu ile bugünlere getirdiniz. Cenabı Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.
Dernek Başkanı Yavuz da, dernek çalışmaları ile ilgili Başkan Büyükkılıç’a bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda Yavuz, Büyükkılıç’a metalden yapılmış Türk Bayrağı olan çerçeve takdim etti ve hediye edilen Türk Bayrağı duvara asıldı.
Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ümmet Ekici, Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bekir Ulu, Anadolu Ortopedik Engelliler Dernek Başkanı Eftal Özkartal da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkanlar, Büyükşehir’in ve Başkan Büyükkılıç’ın engellilerin sıkıntılarını bildiğini ve çözüm sunduğunu belirterek, teşekkürlerini ilettiler. Başkan Büyükkılıç da, “Pandemiye rağmen hayat akışı devam ediyor, ama duyarlılığımızı da ihmal etmiyoruz. Engellerin fırsat verildiğinde aşıldığını görüyoruz. Gerek spor dalında, gerek kültürel sosyal alanda başarıdan başarıya koşan, gerek şehrimizi, gerek ülkemizi temsil eden ve ödüller alan dostlarımızı biliyoruz. Biz sizlere teşekkür ediyor, dualar bekliyoruz” dedi.
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin de özel çocuklar ile Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edip, çiçek takdim ettiler.
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin, Başkan Dr. Büyükkılıç’ın Kayseri’deki engellilere farkındalığın ilk adımını attığını söyleyerek, şöyle konuştu:
“Bugün dünya engelliler farkındalık günü ve bizler de Kayseri’deki farkındalığın ilk adımını sizinle gördük. Bizim farkımıza siz vardınız. Melikgazi Belediye Başkanlığınız sürecinde 2014 yılında özel kardeşlerimizin spor yapabilmesi için Kayseri’deki ilk büyük desteği siz verdiniz. Diyebilirim ki engelli sporlarını Kayseri’ye tanıtan başkanımız siz oldunuz. Ardından Mustafa Palancıoğlu başkanım devam ettirdiler. Bizler de bu bağlamda özlem duyduğumuzu, gönlümüzün sizinle olduğunu bilmenizi isteriz. Geçmişte vermiş olduğunuz destekler adına teşekkür ediyoruz.”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bu olayın bir güne sığdırılmamasının, her günün engelli dostlarımızın yanında olmayı amaçlayan bir gün olarak değerlendirilmesinin, hepimizin bu konuda özen göstermesinin, bugün engelli diye nitelendirdiğimiz kardeşlerin durumunda bizim de her an olabileceğimizin, eksiklik olarak görülmemesinin, tam aksine toplum içerisinde saygın bir konumda değerlendirilmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Birbirimize sahip çıkacağız, onları sosyal yönden, özgüven içerisinde değişik spor dallarında desteklemeye devam edeceğiz, parklarımızı ona göre düzenlemeye devam edeceğiz, tesislerimizi yapmaya devam edeceğiz. 3 hafta önce hem tenis kortu, hem de spor salonunun temelini attık. Ayrıca hasta yakınlarına misafirhane projesi çok önemli projedir. Ben de bir doktorum, hastaneye gelen ve Türkiye’nin her yerinden geldiğini bildiğim Erciyes Üniversitesi’ne gelen hasta yakınlarının beklentisi için 25 yataklı istirahat edeceği sosyal bir tesis yapmaya karar verdik. Amacımız elbette fiziki olarak şehri geliştirme, daha iyi noktalara taşıma ama bunun yanında gönül belediyeciliği Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri hep yönlendirdiği ve ön gördüğü belediyecilik konusunda da çalışmaları da ihmal etmeme, daha çok çalışmaya gayret gösteriyoruz. Siz bizim dua kaynağımızsınız, hoş geldiniz, şeref verdiniz” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kursiyerleri Cemre Ateş ile Tarık Taha Altunel de Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Spor A.Ş. kursiyeri, 6 yaşından beri yüzen ve Türkiye Şampiyonluğu olan 20 madalyalı görme engelli yüzücü 12 yaşındaki Cemre Ateş, Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığını söyledi ve Başkan Büyükkılıç’a 40 madalya alacağı sözünü verdi. Spor A.Ş. kursiyeri otizmli Tarık Taha Altunel yaklaşık 10 branşta kurs gördüğünü ve semazenlik yaptığını söyleyen Altunel, basketbol, voleybol, buz pateni yaptığını, piyano çaldığını ifade etti. Ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç, Cemre ile Tarık Taha’ya hediye verdi.
Anadolu Sosyal Sorumluluk Dernek Başkanı Kadir Can Gökalp da yönetim kurulu üyeleri ile Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret edip, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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