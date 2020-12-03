Kayserispor'da Göztepe hazırlıkları devam ediyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç ve hücum çalıştı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Hes Kablo Kayserispor yarın havayolu ile İzmir'e hareket edecek. Sakatlıkları devam eden Lung, Yasir, İlhan Depe, Ömer Uzun, Nurettin ve Alibec kafilede yer almayacak. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-12-03 16:00:06



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