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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO yönetiminden KumsMall AVM’ye ziyaret

İHA

KTO yönetiminden KumsMall AVM’ye ziyaret

Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Gülsoy, Şevket Uyar, Hüseyin Mercan ve Mustafa Okutan ile birlikte Avrupa ve Türkiye'nin en büyük karma projesi olan KumsMall Factory AVM'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Gülsoy ve Yönetimini ziyarette KumsmalI Factory İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu Başkanı Hacı Çevikel karşıladı. Klasik Avm‘nin dışında 200'den fazla fabrika satış mağazası konseptinde mobilya mağazaları ile hizmet veren AVM'yi yerinde ziyaret eden Başkan Gülsoy ve Yönetimi, işletme yetkililerine hayırlı işler diledi. Başkan Gülsoy ve Yönetimi daha sonra KumsmalI Factory İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tarla’dan AVM maketi önünde bilgiler aldı. Tarla, Kumsmall Alışveriş Merkezinin Mobilya’da Kayseri’nin ve Türkiye’nin kaderini değiştireceğini belirterek, “1.350.000m2 açık, 900.000m2 kapalı alana kurulan 302.000m2’lik satış alanı olarak hizmet vermeye başlayan AVM’miz mağazalarıyla hem mobilya severlere hem de moda tutkunlarına hizmet veriyor“ diye konuştu.
Başkan Gülsoy da mobilyanın merkezi olan Kayseri’ye KumsMall AVM’nin çok yakıştığını belirterek, “Gezdiğimiz mağazalar tasarım ve görsel olarak iyi dizayn edilmiş. Sunum ürünü ön plana çıkartıyor. Sunun ve paketleme o kadar önemli ki müşteri ilk olarak ürünü beğeniyor, fiyatı en son soruyor. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler; ürün, insanlık misafirperverlik bakımında iyi ağırlanır ve güzel bir intiba bırakılır ise şehrimizdeki bütün iş insanlarımızın da reklamı yapılmış olur. Ziyaretçi sayısı ne kadar çok olur ise hayat standardı o kadar yüksek olur. Bu tür açılan tesisler şehrimizin cazibe merkezi olması önemli yatırımlardır. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın, rabbim bereketini artırsın“ dedi. Mağazaları ziyaretinde yetkililere maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi uyarısında bulunan Başkan Gülsoy, “Müşterilerimize, ziyaretçilerimize tatlı ikazlarda bulunarak kurallara uyulmasını tavsiye edin. Bu hassasiyeti evimizde daha göstermekten kaçınmayın. Bu pandemiden kurtulmanın tek yolu kurallara uymaktır. Pandemiden kurtulduğumuzda işlerimiz daha da iyi olacak“ diye konuştu.
Kayseri’de üretilen mobilyanın ön plana çıkarıldığı Kumsmall Factory Alışveriş merkezi halı, perde, aydınlatma ev tekstili gibi tamamlayıcı sektörlerle birlikte Kayseri ve bölgesindeki illerde perakendenin tek adresi olacak. Yılın 365 günü açık fuar mantığı ile yurt içi ve yurt dışına özellikle mobilyanın toptan satılması için pazarlama faaliyetlerinin yapılacağı AVM'de bölgenin en büyük kapalı eğlence alanın yanı sıra giyim ve ayakkabıdan, yemeiçme fastfood alanların da Türkiye’nin önde gelen perakendecileri yerlerini almış durumda.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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