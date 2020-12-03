Sahte engelli raporu ile maaş alan kadına hapis ve para cezası



Samed aydın SUN/ KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de, sahte engelli raporu düzenleyerek, kaymakamlığa ait vakıftan engelli maaşı aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan G.G. (41) isimli kadın, 2 yıl 7 ay hapis ve 33 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde yaşayan G.G. isimli kadının 2016-2020 yılları arasında, sahte engelli raporu düzenleyerek, Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan engelli maaşı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen G.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. G.G. hakkında, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada tutuksuz sanık G.G. ile şikayetçi Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen G.G., suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık G.G.´yi, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 7 ay ve 33 bin TL para cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-12-03 16:15:32



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