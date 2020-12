Kayserispor'a Vefa desteği

Hes Kablo Kayserispor tarafından başlatılan Vefa Paketi kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Hes Kablo Kayserispor Vefa Paketi kampanyasına, destek her geçen gün artıyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sanayici ve işadamlarının desteğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kısa sürede önemli katkılar sağlandığını ifade eden Mustafa Tokgöz, "1 hafta içerisinde önemli destekler gördük. Kayseri için, Kayserispor için değerli insanların omuz vermesi son derece önemli" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayseri’nin gururu, Türkiye’nin ilk 500 firmasında olan Gürkan Ofis’in sahipleri İlgü Ailesi de kampanyamıza tam destek dedi ve üst sınırımız olan 5 adet vefa paketiyle bizleri onurlandırdı. Hakkı İlgü başta olmak üzere tüm aileye teşekkürler. Vefa Destek paketimize destek olan tüm sanayici ve işadamlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından başlatılan Vefa Destek kampanyasına şu ana kadar destek veren isimler şunlar: Hacı Ömer Okuducu, Bekir Okay Kiracıoğlu, Gültekin Soydan, Bekir Tuğrul, Ahmet Kürtüncü, Latif Ersoy, Yılmaz Akansu, Ömer Gülsoy, Yılmaz Büyüknalbant, Şükrü Sevim, Mehmet Kolağası, Saffet Güngör, Hacı Söyler, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Nurettin Açıkalın, Mert Açıkalın, Güldüoğlu Ailesi, Ercan Göktepe, Burak Göktepe, Can Özaslan, Erkay Doğan, İbrahim Özaslan, Osman Orbay, Hakkı İlgü, Süleyman Sarptaş, Hiyadet Çelik, Hazar Aksoy.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.