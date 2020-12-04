Sağlık memurundan insanın içini ısıtan hareket Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan sağlık memuru, 85 yaşındaki hastanın 'Sobamı yakabilir misiniz?' isteği üzerine sobayı yakarak ısınmasını sağladı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nün Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan sağlık memuru Ali Tomu, muayene ettiği 85 yaşındaki Aydın Deliak'ın 'sobamı yakın' talebi üzerine sobayı yakarak ısınmasını sağladı.

Develi Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan 47 yaşındaki Ali Tomu, Evde Sağlık Hizmetleri biriminin çalışmaları çerçevesinde 85 yaşındaki Aydın Deliak'ı evinde muayene etti. Diyaliz hastası olan eşi Kadriye Deliak Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi olduğu için evde tek başına olan 85 yaşındaki Aydın Deliak'ı muayene eden Tomu, gerekli ilaçları da verdikten sonra Deliak'a bir isteği olup olmadığını sordu. Yaşlı adam, "Üşüyorum, sobamı yakın" isteğinde bulundu. Deliak'ın isteğini geri çevirmeyen 27 yıllık sağlık memuru Ali Tomu, sobayı yakarak evde tek başına olan hastanın soğuk kış günlerinde ısınmasını sağladı.

Sağlık memuru Ali Tomu, "Muayene sırasında Aydın amcanın evde tek başına olduğunu fark ettim ve bir isteği olup olmadığını sordum. Bana sobasını yakmamı söyledi. Ben de isteğini kırmadım ve sobasını yakarak isteğini yerine getirdim" diye konuştu.

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