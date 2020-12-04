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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göztepe Kayserispor 13.kez karşılaşacak

İHA

Göztepe Kayserispor 13.kez karşılaşacak

Süper Lig'in 11.haftasında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşacak. İki ekip 13.kez kazanmak için mücadele verecek.
Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 12 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 4 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon İzmir'de oynanan maçı Göztepe 40 kazanırken Kayserispor da sahasında 10 ile 3 puanı almıştı.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 12 maçta 24 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 10 gol atarken Göztepe ise 14 gol attı. Kayserispor 4 maçta rakibine gol atmayı başaramazken Göztepe ise 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. İki takım arasındaki en gollü maç 19791980 sezonunda oynandı. Kayseri'deki maçta 5 gol atılmış ve Kayserispor o maçı 32 kazanmıştı. En farklı galibiyeti ise geçen sezon 40 kazanan Göztepe elde etti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1973/1974 KayserisporGöztepe 00
1973/1974 GöztepeKayserispor 10
1974/1975 GöztepeKayserispor 10
1974/1975 KayserisporGöztepe 11
1979/1980 GöztepeKayserispor 11
1979/1980 KayserisporGöztepe 32
2017/2018 KayserisporGöztepe 10
2017/2018 GöztepeKayserispor 11
2018/2019 GöztepeKayserispor 20
2018/2019 KayserisporGöztepe 21
2019/2020 GöztepeKayserispor 40
2019/2020 KayserisporGöztepe 10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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