Başkan Çolakbayrakdar’dan pandemiye karşı direnç paketi Kocasinan’da evler meyveyle doldu, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pandemi ve kış ayları nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamak için binden fazla ihtiyaç sahibi aileye 10’ar kilo olmak üzere toplam 10 ton meyve dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Gıda paketlerinin hazırlandığı İstasyon Kafe Sinan Hanımeli’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle devletin şefkat elini, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak yardımseverlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun daha çok pekiştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize meyve dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, Sosyal Market ile kıyafet konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca gıda kolilerle destek oluyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle bugünün özelinde daha çok vitamine ihtiyaç duyulduğu bugünlerde binin üzerinde aileye meyve dağıtıyoruz. Bu noktada Kocasinan Gönüllüsüne destek veren işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Kocasinan gönüllüsüyle Sosyal Market başta olmak üzere diğer yardımlarımız, hayırseverlerimizin katkılarıyla büyüyerek devam ediyor. Veren el ile alan elin buluştuğu ve ihtiyaç duyulan her noktada ihtiyaç sahiplerinin yanında olan sosyal Marketimiz, dost eliyle yanlarında oluyor. Bu vesileyle hemşehrilerimize sağlıklı ve iyi günlerde hizmet vermesini diliyor, bize destek olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet; Hakka hizmet’ anlayışıyla hareket ederek dar gelirli ailelere gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Sevinçlerini dile getiren vatandaşlar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekip, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan muz, nar, elma, mandalina ve havuç gibi meyvelerden oluşan paketleri, kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslere ulaştırmaya başladı.

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