Bellona Kayseri deplasmanda

Bellona Kayseri Basketbol takımı 11.haftada deplasmanda Botaş ile karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Pazar günü deplasmanda BOTAŞ ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Canik belediyespor7u farklı yenerek moral bulan SarıKırmızılılar deplasmanda BOTAŞ’ı da mağlup etmek istiyor.

2 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 11 puan toplayan ve 12.sırada yeralan Sarı Kırmızılılar, Pazar günü deplasmanda oynayacağı BOTAŞ maçı için yarın karayolu ile Ankara'ya gidecek. Son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yapacak olan SarıKırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazar günü Ankara Etlik Spor Salonun oynanacak BOTAŞBellona Kayseri Basketbol maçı saat 14.00’de başlayacak.

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