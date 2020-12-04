Kayserispor, Göztepe maçına hazır

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Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarıkırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 15.30’da havayolu ile direk İzmir’e gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan Göztepe A.ŞHes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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