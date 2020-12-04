Başkan Palancıoğlu, Serbest bölge Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak üyeler ile görüştü.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin en önemli potansiyellerinden olan Serbest Bölgenin gelişmesi ve Kayseri’ye üretim, istihdam ve diğer birçok alanda katkı sunması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Türkiye'deki serbest bölgeler içerisinde en büyük alana sahip olan ve yarıya yakını yapılaşmış ve üretime başlamış bir bölgemiz var. Burada ihracat odaklı bir üretim söz konusu. Kayseri için hakikaten önemli bir potansiyel. Dolayısıyla burada yönetim kurulu üyelerimizle, hissedarlarımızla üreticilerimizle birlikte inşallah Kayseri serbest bölgenin çok daha söz sahibi, çok daha nitelikli yatırımları çeken bir serbest bölge haline dönüşmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Hedef ve stratejiler koyacağız. Katma değeri yüksek, teknolojik altyapısı olan üretimler yapılması için çalışmalar başlatacağız. Özellikle katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin Kayseri'de üretilmesi ile birlikte hem istihdamın artması hem gayrisafi milli hasılanın artması hem Kayseri'nin ihracat oranlarının artması ve birçok alanda iyileşme görmek mümkün olacak. Kayseri serbest bölgenin ben çok büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum.” dedi. “İlerleyen dönemde Kayseri Serbest Bölge ile ilgili çok güzel çalışmalarımı paylaşacağım” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;

“Özellikle yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların buraya gelmesi ile ilgili çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Yönetim kurulu üyelerine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca yıllardır bu görevi başarıyla sürdürmüş olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a da yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkenin üretim ve sanayi konusunda önünün açılması için her türlü desteği inşallah vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

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