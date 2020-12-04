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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Rektörü Çalış uluslararası öğrenciler ile bir araya geldi

İHA

ERÜ Rektörü Çalış uluslararası öğrenciler ile bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dış ilişkiler Ofisi ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından 20202021 eğitimöğretim yılında Erciyes Üniversitesi’ne kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin katılımı ile online olarak tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, uluslararası öğrencilerin eğitim almak için Erciyes Üniversitesi’ni tercihlerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Covid19 tedbirleri doğrultusunda online olarak düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, uluslararası öğrencilerin eğitim almak için Erciyes Üniversitesi’ni tercihlerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Erciyes Üniversitesi’nin uluslararası bir bilim ve inovasyon üniversitesi olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sevgili öğrencilerimiz, sizlerin üniversitemizde eğitim almayı seçtiğiniz için mutluyuz. Erciyes Üniversitesi uluslararası bir bilim ve inovasyon üniversitesidir. Ayrıca, Türkiye’deki Araştırma Üniversitelerinden birisiyiz. Yani Türkiye üniversiteleri arasındaki öncülerden biriyiz. Amacımız, daha iyi bir gelecek için araştırmaya dayalı yeni bilgiler ortaya koymak ve inovasyonu teşvik etmektir. 1978 yılında kurulan üniversitemiz yaklaşık 54 bin öğrenci ve 2 bin 239 akademik personelden oluşmaktadır. Aynı zamanda bu geniş toplulukta 112 ülkeden 2 bin 932 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Elbette ki nitelikli bir akademik eğitim için buradasınız. Bununla beraber, umarım pandemi süreci sonrası çeşitli kültürel ve sosyal etkileşimlerden yararlanmak için de kampüsümüzde vaktiniz olacaktır.”

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