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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülük Mahallesi'nin çehresi değişiyor

İHA

Gülük Mahallesi'nin çehresi değişiyor

Melikgazi Belediyesi Gülük Mahallesi'nde çevre düzenlemesi ve otopark çalışmasına başlayarak yoğun olarak kullanılan bu bölgeyi daha nitelikli ve işlevsel hale getirecek. Yapılan çalışmalar sonucunda 400 araçlık otopark alanı ve 2 bin 500 metrekare yeşil alan ortaya çıkacak.
Çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gülük Mahallesi'nde Gülük Cami’nin çevresi ve Filinta’nın Konağı’nın bulunduğu bölgede büyük bir çalışma yapıyoruz. 2 bin 500 metrekare yeşil alan, 4 bin 500 metrekare otopark alanı ile 400 araçlık yer, 5 bin 700 metrekare sert zemin çalışması yaptık. Bizim tek mücadelemiz, güzide ilçemiz Melikgazi'mizi daha nitelikli hale getirmek. Hemşehrilerimize hizmet etmeyi düstur edinerek verdiğimiz 80 günde 80 park sözünü gerçekleştirmek, birçok atıl noktayı yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
“80 günde 80 park yapacağız diye daha önceden ilan ettik.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Aralık ayının sonunda da inşallah 80 günümüz bitmiş olacak ve parklarımızı bitirmiş olacağız. Dolayısıyla sürekli Melikgazi’ye hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Burası atıl bulunan oldukça da yoğun kullanılan bir bölgeydi. Burayı çok güzel bir hale getiriyoruz. Otoparklar ile düzenli o topaklanmayı sağlayacak yeşil alanlar ve ağaçlandırma ile mahallenin çehresi değişecek. Emek veren mesai arkadaşlarıma bu yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye ifade etti.

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