“Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi” Avukat Emir Akpınar: “Kurumlar uzaktan hizmetlerine devam ettikleri için tüketici lehine kararlar çıkmamakta”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi” Avukat Emir Akpınar: “Kurumlar uzaktan hizmetlerine devam ettikleri için tüketici lehine kararlar çıkmamakta”

İHA

“Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi” Avukat Emir Akpınar: “Kurumlar uzaktan hizmetlerine devam ettikleri için tüketici lehine kararlar çıkmamakta”

Korona virüs tedbirleri kapsamında, uzaktan eğitime geçen özel okulların ücret iadelerine ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Emir Akpınar, “Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi” dedi.
Kayseri Tüketici Hakem Heyeti tarafından özel okul bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı alındığını fakat kararın mahkeme tarafından onaylanmadığını söyleyen avukat Emir Akpınar, “Son alınan kararla birlikte, okul öncesi eğitimi veren eğitim kurumları da faaliyetlerini uzaktan eğitim olarak devam ettirecek. Diğer açıdan rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Rehabilitasyon merkezlerinin NisanMayıs aylarında kapatılmasından dolayı birçok engelli vatandaşımızın ameliyat edilmesi gerekli hale geldi. Rehabilitasyon merkezlerinin bugünden itibaren kapatılması yönünden bir karar alınmaması gerekiyor, faaliyetine devam etmeli. Geçtiğimiz aylarda Kayseri Tüketici İl Hakem Heyeti, pandemi süresinde bir özel okulun aldığı bedelin tüketiciye geri iade edilmesi şeklinde karar kıldı. Yalnız bu karar mahkemeler ya da istinaf ve ya Yargıtay tarafından henüz kesinleşmiş bir karar değil. Bu kararı Hakem Heyeti verdi, henüz kesinleşmiş bir karar yok ortada” dedi.
Emir Akpınar, özel eğitim kurumlarının da lehine fazla sayıda karar çıktığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Hali hazırda da özel eğitim kurumları lehine fazla sayıda karar çıkmakta. Özel eğitim kurumlarının hakem heyetlerinde, Tüketici Mahkemelerinde yapmış olduğu savunma şu şekilde, 'Her ne kadar yüz yüze eğitim yapmasak da uzaktan eğitim olarak biz bu hizmet karşılığını veriyoruz' şeklinde bir savunma içerisindeler. Son çıkan kararlarda özel eğitim kurumları lehine devam eden süreçte bizi ne bekliyor? Okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması özellikle 67 yaş altı çocukların, bundan sonra ki süreçte teknolojiye bağımlığının artması ve bundan doğabilecek problemler. Yapılacak olan ücret iadeleri, her iki tarafın anlaşmasıyla ya da oluşacak bir anlaşmazlıkta hakem heyeti, mahkeme ve üst yargı organlarının vereceği karara bağlı ama an itibari ile özel eğitim kurumları bu hizmeti uzaktan verdikleri için tüketici lehine kararlar çıkmamakta, son güncel kararlar bu şekilde.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de kısıtlama sakinliği
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama sakinliği
Gülük Mahallesi'nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Gülük Mahallesi'nin çehresi değişiyor
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy’da Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç: “Yeni nesil Yaris’e ziyaretçilerimizden yoğun talep var”
YEREL HABERLER Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza ...
Kayseri’de kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar
YEREL HABERLER Kayseri’de kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar
Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini görmedim
YEREL HABERLER Yerli aşı gönüllüsü: Aşının hiçbir yan etkisini ...
Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik
Kayseri Valisi Günaydın: Hanımlar apartmanın ortak alanlarında bir araya geliyor
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın: Hanımlar apartmanın ortak ...
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza  
YEREL HABERLER Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ...
Kısıtlamaya dakikalar kala alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala alışveriş yoğunluğu
Kayseri'de ekmeğe zam geldi
YEREL HABERLER Kayseri'de ekmeğe zam geldi
Kayseri’de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri’de kısıtlama öncesi meydan ve caddelerde ...
Sevgilisinin kızına cinsel istimara 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Sevgilisinin kızına cinsel istimara 20 yıl hapis ...
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş ...
Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü’nü Kutladı
YEREL HABERLER Başkan Varol Dünya Mühendisler Günü’nü Kutladı
Başkan Büyükkılıç’tan HES kodu ve elektronik sayaç denetimi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan HES kodu ve elektronik sayaç ...
Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı
Kayserispor İzmir'e gitti
YEREL HABERLER Kayserispor İzmir'e gitti
Mühendislik öğrencilerinden ‘Kapalı Alan Yönlendirme Sistemi’
YEREL HABERLER Mühendislik öğrencilerinden ‘Kapalı Alan Yönlendirme ...
ERÜ Rektörü Çalış uluslararası öğrenciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Çalış uluslararası öğrenciler ile bir ...
Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez Göztepe-Kayserispor maçı yönetecek
YEREL HABERLER Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez Göztepe-Kayserispor maçı ...
Kayserispor'da Kanga şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da Kanga şoku
Kayserispor’da sonuçlar negatif
YEREL HABERLER Kayserispor’da sonuçlar negatif
İl Sağlık Müdürü Benli, Özel Hastane Yöneticileri ile Pandemi Sürecini Değerlendirdi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli, Özel Hastane Yöneticileri ile ...
Kayserispor, Göztepe maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X