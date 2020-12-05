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7.5 milyon TL'lik Erkilet Hıdırellez Yolu'nda özverili çalışma

İHA

7.5 milyon TL'lik Erkilet Hıdırellez Yolu'nda özverili çalışma

Kayseri’nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında Yamula Barajı’na kıyısı bulunan Hıdırellez Yolu’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alt yapı bağlamında son aşamaya gelen ve 7.5 milyon maliyeti olan Hıdırellez yolunun tamamlanmasıyla bölgenin hem canlanacağını, hem de tehlike arz eden yolun ortadan kalkacağını söyledi.
Yamula Baraj gölüne kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendirdiği gibi şehrin en güzel seyredildiği Hıdırellez Yolu’nda çalışmalarda sona gelindi. Tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla doldurulurken, 900 metre uzunluğunda istinat duvarlarının yapımı, kazı ve dolgu işlerine ise devam ediliyor. Yapım çalışmalarında yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında ve toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfezler yapılıyor. Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için hendekler yapılıyor. Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için 3000 metre oto korkuluk yapılacak.

“ŞEHRİMİZE, KOCASİNAN BÖLGEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin kuzeyinde Erkilet bölgesinde Hıdırellez Yolu diye bilinen 10 ve daha fazla bölgeye hitap edecek olan mahalleleri kapsayan önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş, 1 geliş olmak üzere 3 şeritten oluşan bir yol yapıyoruz. Burada gerek istinat duvarları, gerek korkuluklarıyla, menfez, dolgu gibi yoğun bir çalışmayla hayata geçirilecek” dedi.
Alt yapı bağlamında son aşamaya gelen ve yol çalışmasında önümüzdeki kış sezonu biter bitmez asfaltının yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, “Hızla devam eden 4 kilometrelik yolun maliyeti yaklaşık 7.5 milyon TL’ye ulaşmakta. Bölgemiz için bir canlılığa vesile olacak. Kızılırmak yöresine ve havzasına, Yamula Barajı’na hitap edecek. Kuşçu Sosyal Tesisleri’ni bir bakıma canlandıracak olan önemli bir ana arterimizdir. Hepsinden önemlisi kıvır kıvır kıvranan tehlike arz eden, riskli bölgeyi dümdüz bir yol haline getirmektir. Şehrimize, Kocasinan bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.
Hıdırellez yolundaki çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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