Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 katlı evin alt katında Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde 2 katlı binanın alt katında, 4 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Üst katta oturan ev sahibi Ayşe Çalık, itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşlarını tutamadı ve fenalaştı. Suriyeli ailenin kiracı olarak evinde oturduğunu söyleyen Çalık'a, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-12-05 13:07:07



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