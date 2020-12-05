Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 2 katlı evin alt katında Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürdü.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'nde 2 katlı binanın alt katında, 4 kişilik Suriyeli ailenin oturduğu evde, kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Üst katta oturan ev sahibi Ayşe Çalık, itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşlarını tutamadı ve fenalaştı. Suriyeli ailenin kiracı olarak evinde oturduğunu söyleyen Çalık'a, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-12-05 13:07:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.