Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji: 0 - TED Ankara Kolejliler: 3

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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 9. haftasında evinde oynadığı maçta TED Ankara Kolejine 30 mağlup oldu.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçı kaybetti. Rakibi karşısında beklemediği bir mağlubiyet alan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Kayseri OSB Spor Salonunda oynanan karşılaşmada konuk ekip TED Ankara Kolejliler ilk seti 2519, ikinci seti 2520 ve üçüncü seti 2520 kazanarak 30’lık galibiyetle ayrıldı.

OSB Teknik Koleji ligde geride kalan 9 hafta sonunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

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