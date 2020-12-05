Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, son tüketim tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye toplam 16 bin 686 TL para cezası kesildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Bu kapsamda açık olan fırın, unlu mamul ve tatlı üretim işletmeleri ile market, bakkal, manav ve kasaplarda işletme ve personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış yeri ile 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıda maddelerini sattıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 686 TL para cezası kesildi. Günü geçmiş gıda maddeleri ise, imha edildi.DHA-Bölge Türkiye-Kayseri DHA
2020-12-05 22:10:53
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