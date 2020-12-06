KASKİ’den Akkışla’ya 4 bin 500 metre altyapı çalışması

Kayseri’nin altyapı ve üstyapısı ile tam anlamıyla entegre olmasını sağlayan birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin daha sağlam ve daha modern altyapıya sahip olabilmeleri için projelere devam ediyor.

Son olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akkışla’ya 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı yapım işine başlandı. Akkışla’nın altyapısını daha da güçlendireceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “400 mm çelik kılıf boru, 5 adet dere geçişi ve 315 mm HDPE boru, 2 adet yatay delgi metodu kullanılacak. İlçenin altyapısından dökülen atık suları arıtma tesisimize ulaştıracağız. Altyapıyı güçlendirmek ve problemleri ortadan kaldırmak için hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İlçelerin tamamına yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla sürmektedir. Bütün ilçelerimizi bağrımıza basıyoruz. Öncelik ve önem sırasına göre tüm ilçelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

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