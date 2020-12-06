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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’den kardeş şehir Mostar’a 50 bin adet maske ve hijyen malzemesi

İHA

Kayseri’den kardeş şehir Mostar’a 50 bin adet maske ve hijyen malzemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından hazırlanan 50 bin adet maske ile KASKİ’nin ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleri, kardeş şehir Mostar’a gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Mostarlılara ilettiği mesajında “Biz mesafeleri yok sayan duygularla, geçmişten günümüze sevgimizi, bağlılığımızı, vefamızı, kardeşliğimizi ve birliğimizi koruduk, her daimde korumaya kararlıyız” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehri Mostar arasında kurulan gönül köprüsü dayanışmayla sürdürülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla dost ve kardeş şehir Mostar’a dayanışmanın bir göstergesi olarak KAYMEK tarafından özenle hazırlanan 50 bin adet maske ile KASKİ’nin ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemelerini Mostar’a gönderdi.
Mostar’a gönderilen maske ve hijyen malzemelerinin yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’tan bir mesaj da kardeş şehir halkına iletildi. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Gönül coğrafyamız Bosna Hersek’te köklü medeniyetimizin değerleriyle yüzyıllardır kalbi bizimle çarpan Evladı Fatihan canlarımız bizim en özel emanetlerimizdir. Mesafeler olsa da gönüllerimizin her daim bir olduğu aşikardır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla pek çok ülkeye tıbbi malzemelerin karşılıksız gönderildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan covid19 pandemisi nedeniyle yaşanan süreçte de kalpten birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak insanlığı her anlamda etkileyen bu zorluğu da geçmişte olduğu gibi dayanışma içerisinde aşacağız. Dünyanın birçok ülkesinde Pandemi sürecinde tıbbi malzemeler noktasında yaşanan sıkıntı Türkiye Cumhuriyeti devletinde hissedilmedi. Medeniyetimizin gereği her daim insanlığın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeye bu süreçte tıbbi malzemeler karşılıksız olarak gönderildi ve gönderilmeye devam etmektedir. Bosna Hersek’teki kardeşlerimize de bu kapsamda tıbbi malzemeler ulaşmıştır. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’nin dost ve kardeş şehri güzel Mostar’a dayanışma içerisinde olduğumuzun göstergesi olarak maske ve hijyen malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Temizlik, maske, mesafe kısacası tamam diye ifade ettiğimiz kurallara uyarak en yakın zamanda bu salgının tüm dünyada son bulmasını temenni ediyoruz.”
Mesajında, “Biz mesafeleri yok sayan duygularla, geçmişten günümüze sevgimizi, bağlılığımızı, vefamızı, kardeşliğimizi ve birliğimizi koruduk, her daimde korumaya kararlıyız” diyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehir Mostar’a ulaştırdığımız hizmetlerden dolayı büyük mutluluk duymaktayız. Mostar’da kültür sanat ve mesleki eğitimi temsil eden, bu önemli sanat faaliyetine ev sahipliği yapan Mostar temsilcimiz Yunus Emre Enstitüsü’nün başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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