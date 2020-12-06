Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor

İHA

Kadın itfaiyeciler yangından yangına koşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan Fatma Uçar ve Hatice Kahveci, diğer itfaiye erleri ile birlikte en zorlu görevlere gidiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan Fatma Uçar ve Hatice Kahveci, diğer itfaiye erleri ile birlikte yangın ihbarlarına koşuyor. Son olarak Yenişehir Mahallesi’nde bir yangın ihbarına ekiplerle birlikte giden Hatice Kahveci ve Fatma Uçar, alevlere müdahale eden meslektaşlarına yardım etti.
Yangına müdahale edilmesi ve alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarında diğer itfaiye erleri ile birlikte büyük mücadele veren Hatice Kahveci ve Fatma Uçar’ın canla başla çalışması, vatandaşlar tarafından da takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazım Yücel: "Kayseri yatırım almıyor" Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Bütün meselemiz Kayseri’ye yatırım almak, Kayseri’de işsizliği asgariye düşürmek"
YEREL HABERLER Kazım Yücel: "Kayseri yatırım almıyor" Kayseri ...
Kayseri’den kardeş şehir Mostar’a 50 bin adet maske ve hijyen malzemesi
YEREL HABERLER Kayseri’den kardeş şehir Mostar’a 50 bin adet maske ...
KASKİ’den Akkışla’ya 4 bin 500 metre altyapı çalışması
YEREL HABERLER KASKİ’den Akkışla’ya 4 bin 500 metre altyapı ...
Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan sonra başlayacak
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz 2 çalışmaları 15 Aralık'tan ...
Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş gözaltına alındı
YEREL HABERLER Babalarına kızıp havaya ateş açan iki kardeş ...
Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye 6 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada ehliyetsiz yakalanan sürücüye 6 bin TL ...
Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 ...
Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji: 0 - TED Ankara Kolejliler: 3
YEREL HABERLER Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Turkuaz Seramik OSB Teknik ...
Kayserispor taraftar grubundan tepki "Emek hırsızlığı yapıldı"
YEREL HABERLER Kayserispor taraftar grubundan tepki "Emek hırsızlığı ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında gıda denetimleri devam ...
Berna Gözbaşı: "Çok daha iyi olacağız"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Çok daha iyi olacağız"
Melikgazi'de 80 parkta son 23 gün Başkan Palancıoğlu park yapım çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Melikgazi'de 80 parkta son 23 gün Başkan Palancıoğlu ...
Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
Kayseri´de komşularını av tüfeği ile tehdit eden 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri´de komşularını av tüfeği ile tehdit eden 2 ...
Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK, 11 transfer yaptı
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli dakikalar Komşulara tüfek gösterip kız arkadaşının evine girdi, PÖH operasyonuyla çıkarıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında hareketli ...
Kayseri'de ev yangını; itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü
YEREL HABERLER Kayseri'de ev yangını; itfaiye ekipleri büyümeden ...
Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Suriyeli ailenin oturduğu evde çıkan yangın ...
Develispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
YEREL HABERLER Develispor'da teknik direktör arayışı sürüyor
7.5 milyon TL'lik Erkilet Hıdırellez Yolu'nda özverili çalışma
YEREL HABERLER 7.5 milyon TL'lik Erkilet Hıdırellez Yolu'nda ...
“Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz kesinleşmedi” Avukat Emir Akpınar: “Kurumlar uzaktan hizmetlerine devam ettikleri için tüketici lehine kararlar çıkmamakta”
YEREL HABERLER “Özel eğitimlerde pandemi ücret iadesi konusu henüz ...
Kayseri'de kısıtlama sakinliği
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama sakinliği
Gülük Mahallesi'nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Gülük Mahallesi'nin çehresi değişiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X