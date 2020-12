Başkan Çolakbayrakdar: “Sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdük”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştürdüklerini belirterek, hizmetlerle Kocasinan’ın her bir noktasında 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahievran ve Yavuzselim Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarının tamamlandığı kısımda daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yol çizgi çalışması gerçekleştirildi. Güvenlik çizgilerinin çekildiği yolun çalışmalarını büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Özellikle covid19 sebebiyle tüm uyarılarını dikkate alarak, hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Biz önce insan diyen bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet yaşasın, diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Bunun için vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu çerçevede ilçenin en işlek ve kullanımı yüksek alanlarında etkin bir şekilde ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğini daha yaygın hale getirdik. Ayrıca Kocasinan’ımızın dört bir yanında hummalı bir şekilde yol çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanındayız. Biliyoruz ki Ülke olarak birçok badirenin dayanışma ruhuyla ve el ele vererek üstesinden geldik. Allah’ın yardımı ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu süreci daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Alınan her tedbir, geleceğimiz için, ailelerimiz için ve çocuklarımız için büyük önem taşıyor” diye noktaladı.

