(Özel) Yaşlıları korona virüse karşı uyarmak için Kayseri şivesi ile klip çektiler "Evde kal hacı emmi" türküsünün klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor

Kayseri'de 'Kul Mustafa' lakaplı halk ozanı Mustafa Danacı tarafından korona virüse karşı yaşlıları uyarmak için yazılan ve türkücü Osman Demir tarafından Kayseri şivesi ile seslendirilen "Evde kal hacı emmi" türküsünün klibi sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor.

Kayserili halk ozanı 'Kul Mustafa' lakaplı Mustafa Danacı, korona virüs tedbirleri kapsamında günün çoğunu evde geçiren yaşlıları neşelendirmek için harekete geçti. "Evde kal hacı emmi" türküsünün sözlerini yazan Danacı'nın eserini ise türkücü Osman Demir Kayseri şivesi ile seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi ve Kazancılar Çarşısı'nda çekilen klipte ise, Kayseri şivelerine yer verildi. "Gezip dolaşman saçma, virüse bayrak açma, karantinadan kaçma, evde kal hacı emmi. Paldır küldür yürüyon, ölenleri duyuyon. Sağda solda nörüyon evde kal hacı emmi" gibi Kayseri şiveli sözlerin bulunduğu klip, kısa süre içerisinde sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Halk ozanı Mustafa Danacı, türkünün hep doğduğu büyüdüğü yörenin dilinden olduğunu söyledi. Danacı, "Herkes gibi biz de pandemi döneminde evimize çekildik. Evimizde kalırken, bir ozan dili ile bu eseri halkımıza mesaj vermek amacıyla, biraz da moral vermek için bilhassa Kayseri'mizin yöresel deyimlerini kullandık. Mesela ‘nörüyon’, ‘gadasını aldığım’, ‘gurban olduğum’ gibi. 'Çemen' zaten bize has bir yiyecektir. Bu eseri doğaçlama bir şekilde yaptım. Eseri halkımız sevdi, benimsedi. Ondan sonra ulusallaştırdık. Hem deyimlerimiz dile gelmiş oldu hem de bizim gölgede kalan deyimlerimiz gündeme geldi. Olmazsa olmaz olan deyimlerimizden esinlenerek pandemi döneminde evde kaldığımda ‘evde kal hacı emmi’ türküsünü besteledim ve söyledim. ‘Hacı emmi’ türküsünü ben okuduktan sonra çok dillere düşünce, bizim genç yeteneklerimizden Osman Demir kardeşimiz ulusallaştırdı. Şu anda gerçekten memnunuz. Tıklanma rekorları kırıyor, bundan da çok memnun kaldım. Halkımız türküyü benimsedi. Bu nedenle gururluyum" ifadelerini kullandı.

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