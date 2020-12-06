Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor’a 30 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde bu sezon bir türlü istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, ligde oynadığı 9. maçında deplasmanda Jeopark Kula Belediyespa’a toplamda 81 dakika süren mücadelede 30 mağlup oldu. Evsahibi takım setleri 2624, 2515 ve 2522 kazanırken, 6. galibiyetine imza attı. Melikgazi Belediyespor ise bu sezon 2 galibiyet alırken, 7. kez salondan mağlubiyet ile ayrılmış oldu.

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