Develispor, Gezlevi’yi yendi, liderliğini sürdürdü

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Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup lideri Develi Belediyespor, kendi evinde oynadığı maçta Gezlevispor’u0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi’nin 8. Hafta maçında kendi sahasında Gezlevispor’u konuk eden Develi Belediyespor, rakibini 30 yenerek liderliğini sürdürdü. Develi Şehit murat Kocatürk Spor salon’unda oynanan maçta Kayseri ekibi setleri 2519, 256 ve 2512’lik skorlar ile kazandı. Lig’de oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan Develi Belediyspor böylece puanını 15’e yükseltti.

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