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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi Belediyespor 5 maçtır kaybetmiyor

İHA

Develi Belediyespor 5 maçtır kaybetmiyor

Develi Belediyespor ligde son oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak büyük çıkış yakaladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor zirve takibini sürdürüyor. MaviBeyazlılar ligin 7.haftasında evinde oynadığı maçta ekibi maçta Gezlevispor’u 30 mağlup etmeyi başardı. Rakibi karşısında iyi bir performans ortaya koyan Develi Belediyespor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Develi’ye şampiyonluk yaşatmak istediklerini belirten Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci, "Üst üste beşinci maçımızı kazanarak zirve yarışına devam ediyoruz. Memleketimizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk gururunu tüm Develi’ye yaşamak istiyoruz. Önemli maçlar öncesinde desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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