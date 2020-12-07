Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig 1.haftasında Kayserigaz Gençlik Spor sahasında oynadığı maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 9167 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Sibel Koç, Hüseyin Emre Erol, Ünal Özdemir xx
Kayserigaz Spor: Hüseyin Çevirgen x 2, Emir Eid x 7, Fatih Mehmet Bardak x 2, Yiğit Kararlar x 8, Bilgehan Diril xx 19, Ali Yurtseven xx 16, Akkan Atasoy x 3, Bekir Mert Tarla xx 10
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emir Bozyiğit xx 13, Hakan Destanoğlu xx 6, Furkan Ayça xx 6, Mustafa Kerem Çırak x, Burak Gürbüz x 2, Ersin Taşkın xx 7, Gaffar Çetin xx 11, Mehmet Yılmaz xx 10, Mehmet Oğuzhan Kızıl xxx 24, Oğuzhan Yarol xx 6, Burak Sarı xx 6
Periyotlar: 1.Periyot: 1623 (İstanbul B.B.spor lehine) 2.Periyot: 3943 (İstanbul B.B.spor lehine) 3.Periyot: 5164 (İstanbul B.B.spor lehine) 4.Periyot: 6791 (İstanbul B.B.spor lehine)
Devre: 3943 (İstanbul B.B.spor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.