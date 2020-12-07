Pedro Henrique 2. golünü attı

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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 2. golünü kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, ligin 11.haftasında deplasmanda oynanan ve 11 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı.

Göztepe maçında 78 dakika sahada kalan Pedro Henrique, müsabakanın 73.dakikasında gol atarak takımını öne geçirmişti. Golü attıktan sonra büyük sevin yaşayan Brezilyalı futbolcu, 78.dakikada yerini Harrison Manzala’ya bıraktı.

Pedro Henrique bu sezon ilk golünü ligin 3.haftasında Kayseri’de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında penaltıdan atmıştı.

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