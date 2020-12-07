Kayserispor İzmir'de yine kazanamadı

Hes kablo Kayserispor, Göztepe'yi İzmir'de yine yenemedi.

Hes Kablo Kayserispor, tarihinde İzmir'de oynadığı maçlarda Göztepe'yi mağlup etme başarısı gösteremedi. Rakibi ile 13 kez Süper Lig'de 4 kez de alt liglerde karşılaşan sarı kırmızılılar, İzmir'de oynadığı 9 maçta hiç kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile ilk kez 19731974 sezonunda karşılaştı. Süper Lig maçlarında 7 kez, alt liglerde de 2 kez Göztepe ile İzmir'de karşılaşan ile sarı kırmızılı ekip, 4 kez yenilirken 3 kez de beraberlik aldı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Süper Lig

1973/1974 GöztepeKayserispor 10

1974/1975 GöztepeKayserispor 10

1979/1980 GöztepeKayserispor 11

2017/2018 GöztepeKayserispor 11

2018/2019 GöztepeKayserispor 20

2019/2020 GöztepeKayserispor 40

2019/2020 GöztepeKayserispor 11

TFF 1.Lig

2003/2004 GöztepeKayserispor 22

TFF 2.Lig

1984/1985 GöztepeKayserispor 10

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