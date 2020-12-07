Kayserispor 4 kez kazanabildi

Hes Kablo Kayserispor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 12 maçta 4 kez kazanabildi.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Ankara Bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği müsabakalarda 4 kez kazanabildi.

Yaşar Kemal Uğurlu, Hes Kablo Kayserispor'un 12 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez kazanırken 3 kez yenildi. 5 maçta da beraberlik oldu. Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği son 7 maçta 1 kez kazanabildi. Kayserispor'un 12 maçında düdük çalan maçlarda Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor'a 30 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 19 sarı kart 1 kırmızı kart gösterdi.

Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak İzmir'de oynanan ve 11 sona eren GöztepeKayserispor maçını yönetti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

GöztepeKayserispor 11

KayserisporKasımpaşa 10

KayserisporBaşakşehir 11

KayserisporBursaspor 11

BeşiktaşKayserispor 20

BursasporKayserispor 10

KayserisporBeşiktaş 11

KayserisporAntalyaspor 20

KayserisporBursaspor 20

AkhisarsporKayserispor 00

KayserisporAkhisarspor 02

Mersin İYKayserispor 12

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