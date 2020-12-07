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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas'tan sağlık çalışanlarına şık jest

İHA

Talas'tan sağlık çalışanlarına şık jest

Talas Belediyesi, pandemi sürecinde büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarına özel organizasyon düzenledi. Üstü açık gezi otobüsüyle gerçekleştirilen etkinlikte bazı sağlık personellerinin evlerinin önünde doğum günleri kutlanırken koronavirüs tedavisi görmüş sağlıkçılara da geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yücel ve Talas Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Dalgıç, üstü açık gezi otobüsüyle sağlık çalışanlarının evlerinin önünde buluştu. Burada sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verilirken Talas Musiki Cemiyeti Sanatçısı Muzaffer Elitaş da sevilen parçaları seslendirdi. Etkinlikte ayrıca çizgi film karakterlerinden oluşan gösteri ekibi de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendilerini balkondan izleyen çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Doğum gününde böylesine hoş bir sürprizle karşılaşan Dr. Mustafa Kılıç, pandemi sürecinin kendileri için oldukça yorucu geçtiğini ifade ederek bu tür organizasyonların sağlık çalışanları için çok değerli olduğuna dikkat çekti.
“Böyle etkinliklerin düzenlenmesi hepimizi mutlu ediyor.” ifadelerini kullanan Dr. Kılıç, “Bizi düşünüp böyle bir organizasyona imza atan Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
“TALAS HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Dalgıç da “Belediye Başkanımızın selamını getirdik. Pandeminin başından beri fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımıza Talas halkı adına onların yanında olmak, moral vermek için buraya geldik. Talas halkı adına kendilerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
“BAŞKANIMIZA VE BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜRLER”
Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Yücel de sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Sağlık çalışanlarının haklarını ne yapsak ödeyemeyiz ama belediyemiz, bize böyle bir güzel etkinlik düzenledi. Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz.” dedi.
Daha sonra doğum günü pastası kesilirken günün anısına da Dr. Kılıç’a kahve fincanı takımı, dezenfektan seti ve çikolatadan oluşan hediye seti verildi.
“DUYGULANDIRDINIZ BENİ”
Düzenlenen mini konserin ardından müzikli eğlence eşliğinde koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş sağlık personelleri ziyaret edildi.
Bu kapsamda Dr. Özlem Atabay ve Dr. Ayşe Gürbüz’e geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından duygularını aktaran Gürbüz, “Duygulandırdınız beni. Gerçekten gece gündüz demeden yoğun çalışıyoruz. Hastanedeki tüm arkadaşlarımız özveri ile çalıştık. Hep beraber başaracağız. Çok mutlu oldum, bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim.” dedi.
Bir diğer sağlık çalışanı Dr. Özlem Atabay da evinin önüne gelerek sürpriz bir konser gerçekleştiren ekibe ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.
“BU SÜREÇTE TALAS’TA OLMAKTAN MUTLUYUM”
Burada gerçekleşen etkinliğin ardından son olarak Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli personellere teşekkür konseri verildi. Konserin ardından burada görevli personel Gökhan Eravşar’ın doğum günü kutlandı.
Duygulandığını ifade eden Eravsar, “Bu süreçte Talas gibi güzel bir yerde bulunmaktan gerçekten mutluyum. Yeterki insanlarımız iyi olsun, biz çalışmaya razıyız. Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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