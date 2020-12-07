Lokantalar saat 24.00’e kadar paket servis hizmeti verebilecek

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, kısıtlamalarda saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet veren lokantalar, saat 24.00’a kadar paket hizmeti verebilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile hafta sonları Cuma saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri, tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara” (1’nci ve 3’ncü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının da hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00 20.00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20.00 24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur. Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00 24.00 saatleri arasında çalışabilmelerinin uygun olacağına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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