Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk



Melih KAMIŞ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle şehrin en işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Cuma akşamı saat 21.00´de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle Kayseri'de, kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yoğunluk üzerine polis ekipleri megafonla sık sık vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşların, PTT ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Ayrıca, araç trafiğinde de uzun kuyruklar oluştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ

2020-12-07 12:59:19



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