Türkiye-Çin ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı



Olcay DÜZGÜN-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'den Çin'e geçen 4 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan ilk ihracat treni, Kayseri'ye ulaştı. 15 dakikalık molanın ardından yeniden hareket eden trenin yarın Kars'ta olması planlanıyor.

'Demir İpekyolu' olarak adlandırılan Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olan Demir İpekyolu/Orta Koridor, Türkiye'den Çin'e ilk ihracat trenini ulaştırmaya hazırlanıyor. Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul Kazlıçeşme'den uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Kayseri'ye ulaştı. Kayseri'de 15 dakika personel molasının ardından yeniden hareket eden trenin, Türkiye içindeki 2 bin 323 kilometrelik parkurunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a ulaşması planlanıyor. İhracat treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.

8 BİN 693 KİLOMETRE YAPACAK

754 metre uzunluğunda ve 4 vagondan oluşan tren, taşıdığı beyaz eşyalar ile yoluna devam ediyor. Türkiye'de üretilen toplam 1400 adet soğutucuyu Çin'e 12 günde ulaştırması düşünülen ihracat treninin, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katetmesi planlanıyor. Tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin´e ulaştıracak.

DHA-Ekonomi Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Melih KAMIŞ

2020-12-07 14:57:32



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