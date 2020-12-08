AGÜ’den Rektör Sabuncuoğlu ve 4 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve dört akademisyen, Stanford Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından oluşan ekip, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak, 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında, dünyanın en etkili bilim insanlarını belirledi.

Hem 2019 yılı verilerini hem de tüm kariyer verilerini içeren listelerde AGÜ, beş akademisyeniyle yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu 1895 atıf sayısı ve 26 hindeksi ile listeye girerken, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eyüp Doğan ve ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dooyoung Hah ve Öğretim Görevlisi Muhammed Faheem de “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” arasında yer aldı.

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