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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide dünya çapında güvenli kayak merkezi Erciyes

İHA

Pandemide dünya çapında güvenli kayak merkezi Erciyes

Yaz boyunca covid19 pandemisi ile mücadelede 360 derece güvenli ortam oluşturmak maksadıyla tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamlayan Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’ne, 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi. Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu.
Kış turizminin amiral gemisi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, Kovid19 ile mücadele sürecinde tüm tedbirleri alarak kayak severlere güvenli ve sağlıklı tatil imkânı sunacak. Erciyes’te, Pandemi döneminde 360 derece güvenli ortam oluşturmak için tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm tedbir ve kuralları harfiyen yerine getiren Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’ni konaklama ve yemeiçme tesislerini ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyen Bureau Veritas Türkiye tarafından, hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık iki aylık bir süreç sonrasında hazırlanan rapor doğrultusunda Erciyes Kayak Merkezi, “Bureau Veritas Safe Ski Resort” Sertifikası alarak “Güvenli Kayak Merkezi” olarak onaylandı.
Güvenli Kayak Merkezi sertifikası, Bureau Veritas Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü Umut Balaban ve Ankara Bölge Müdürü Fevzi Korkmaz tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a makamında takdim edildi. Makamdaki kabulde Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı ile Erciyes A.Ş. Gnl.Md.Yrd. Zafer Akşehirlioğlu da hazır bulundu.
Erciyes’in bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Büyükkılıç, “Kayseri Erciyesimiz bizim için en önemli değer. Pandemi ile mücadele sürecinde güvenlik sertifikası alan Türkiye’de ilk kayak merkezi Erciyes’tir. Erciyes, uluslararası standartta ve en son teknolojiye sahip 18 mekanik tesisi, 100 kilometreden fazla pisti olan önemli bir merkezdir ve pandemi sürecinde de güvenli bir alandır. 140 ülkede temsilciliği bulunan Bureau Veritas gibi ciddi bir kuruluştan sertifika almak, her kayak merkezine nasip olmaz. Buraya gelecek olan dostlarımıza inşallah güvenli bir şekilde hizmet vereceğimize inanıyorum. Erciyesimiz ISO 9001, ISO 10002 ve IQ Net, gibi global belgelerin ardından Bureau Veritas Safe Ski Resort Sertifikası’nı da alarak dünyanın en güvenli kayak merkezi olduğunu tescilledi” diye konuştu.
Bureau Veritas Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Direktörü Umut Balaban da yaptığı açıklamada, “Biz de bu belgeyi Kayseri Büyükşehir Belediyemiz yönetimindeki kayak merkezimize vermekten gerçekten onur duyuyoruz. Tesisimizdeki sayın başkanımız ve yönetim kurulu başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ve tebrik ederiz. Hem Türkiye’de hem de dünyada bir ilk bu belge, bu tesisin tamamen güvenli olduğuna dair bir belgedir ve bir vizyon göstergesidir” dedi.
Erciyes A.Ş.’nin hazırlamış olduğu Pandemi ile Mücadele prosedürleri doğrultusunda sadece kayak merkezi değil dağ üzerinde bulunan tüm restoran, kafe, kiralama dükkanları ve market gibi mekanlar da ‘Hijyenik İşletme’ sertifikalarını aldı. Ayrıca kayak kiralama odalarına ultraviyole dezenfekte sistemi kuruldu. Kış boyunca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacak Erciyes ve de şehir otelleri belirlenen tüm kurallara göre Bakanlık onaylı ‘Güvenli Turizm’ (Safe Tourism) sertifikalarını alarak hizmet vermeye başladı.
Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi’nde yapılan tüm çalışmalar kayak severlerin her zaman güvenli ve keyifli bir kış tatili geçirebilmeleri maksadıyla yürütülüyor. Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından idare edilen Erciyes Kayak Merkezi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgesi ve Uluslararası Tanınırlık Belgesi olan IQNet’i almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkezi unvanını taşıyor.
Bureau Veritas yetkilileri tarafından Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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