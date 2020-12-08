Melikgazi'nin çalışmaları ile Kazım Karabekir yenileniyor

Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşümün devam ettiği Kazım Karabekir Mahallesi'nde modern şehircilik örneklerini sergileyen Melikgazi Belediyesi mahallede 65 bin metrekare alan içerisinde 7 bin metrekare yeşil alan ve 1.000 araçlık otopark çalışması yaptı.

Melikgazi'de çalışmaların yaz boyunca devam ettiğini ilçenin her mahallesinde çalışma yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazım Karabekir Mahallemizde toplam 65 bin metrekare alan içerisinde 7 bin metrekare yeşil alan ve 1.000 araçlık otopark bulunan proje kapsamında 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Melikgazi'mize yakışır şekilde çalışmaya devam ediyoruz çünkü yapılan her güzel iş Melikgazi'ye değer. Kazım Karabekir Mahallemize yeni yollar, yaya yolları ve yeşil dokuyu artırmak için parklar yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir bir gidermeye mahalleyi yeni nezih görüntüsüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinin yanı sıra kentsel güzelliğe olumlu katkı sağlayan çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanıyor. Memnuniyetler alıyoruz. Gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün alt yapıyı değiştiren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Burası çok kaliteli ve nitelikli bir hale geldi. İlçemizi güzelleştirmek adına yaptığımız bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim kazasız şekilde kullanmayı nasip etsin. Melikgazi’mizi çok daha güzel ve nezih bir hale getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.